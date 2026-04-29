Scuola, Zinzi (Lega): persi soldi PNRR comune Caserta, torna ombra incapacità sinistra

Condividi

Visite: 8

24 Visite

“Mentre questa mattina celebravamo insieme al ministro Valditara i risultati eccellenti che con la Lega e con questo Governo sono stati raggiunti in Campania, ritorna notizia degli oltre 26 milioni di euro di fondi PNRR persi dal Comune di Caserta. Torna a manifestarsi l’ombra dell’incapacità cronica della sinistra che sul piano amministrativo perde risorse fondamentali per la vita degli studenti casertani, che avrebbero adeguato formazione, attività e strumenti alle sfide attuali che stiamo affrontando. Per fortuna, con il ministro Valditara la Campania è in buone mani: è la prima regione per numero di studenti che hanno aderito alla riforma tecnica del 4+2 ed eccelle anche nel contrasto alla dispersione scolastica, avendo riportato tra i banchi di scuola 30mila ragazzi che avevano perso sogni, speranze e motivazione. Presto, i fallimenti di questa sinistra saranno solo un lontano brutto ricordo”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine della visita con il ministro Giuseppe Valditara all’istituto Giannone-De Amicis di Caserta.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti