Benevento. 18enne dimentica di inserire il freno a mano e muore schiacciato dalla sua auto:

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Un tragico incidente stradale ha sconvolto questa mattina, mercoledì 29 aprile, la comunità di Sant’Angelo a Cupolo, piccola cittadina in provincia di Benevento: Guido Catilino, un ragazzo di 18 anni originario di San Martino Valle Caudina, è morto schiacciato dalla sua stessa automobile. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 18enne si trovava in località Perrillo e, dopo aver parcheggiato l’auto, una Fiat 500 L, avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano. L’auto avrebbe allora cominciato a muoversi e Santillo, nel tentativo di bloccarlo, si sarebbe posizionato dietro di essa, venendo schiacciato.













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