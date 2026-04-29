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NAPOLI…VESTE PRADA!

PROIEZIONE-EVENTO DEL FILM

“IL DIAVOLO VESTE PRADA 2”

AL CINEMA PLAZA DI NAPOLI

ORGANIZZATA DALL’UNIVERSITÀ ‘SUOR ORSOLA BENINCASA’

In distribuzione a tutti i partecipanti un pieghevole in edizione limitata di RUNWAY,

la rivista-simbolo del film, con un articolo intitolato “Ceruleo”

Giovedì 30 aprile un evento tra cinema, glamour e branding:

il ritorno di Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly







NAPOLI – Il grande cinema incontra l’eccellenza accademica per un appuntamento imperdibile dedicato alla moda, al glamour, alla comunicazione, allo stile e all’industria del lusso. Giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 14:45, il Cinema Plaza di Napoli (Via Michele Kerbaker, 8) ospiterà la proiezione esclusiva del film “Il diavolo veste Prada 2”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il corso di Teorie e Tecniche di Branding e Communication Management dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” e lo storico cinema vomerese.

La giornata si aprirà alle 15:00 con i saluti istituzionali del dott. Pierluigi Ferrillo (Responsabile Comunicazione del Teatro Diana e del Cinema Plaza), seguiti da un talk introduttivo del Prof. Michelangelo Iossa, docente UNISOB e tra i più autorevoli studiosi di pop culture del contemporaneo.

“Questa iniziativa rappresenta l’ideale anello di congiunzione tra l’analisi del branding, le strategie della moda e il linguaggio cinematografico” dichiara Iossa. “Miranda Priestly non è solo un personaggio, ma un caso studio vivente di costruzione e governance di un brand globale. Portare gli studenti in sala significa immergerli nei meccanismi della comunicazione contemporanea attraverso un’icona del nostro tempo”.

Tutti i partecipanti riceveranno un esclusivo pieghevole dell’evento, concepito come un omaggio alla celebre rivista RUNWAY, protagonista della pellicola. Il flyer sarà impreziosito dal testo “Ceruleo”, un approfondimento incentrato sul film e sulla figura di Meryl Streep, tratto dall’ultimo capitolo del fortunato volume “Storia della moda italiana. Tessuti, riti e miti dal Rinascimento a Valentino” (di Michelangelo Iossa – Diarkos Editore).

Entusiasta anche la Famiglia Mirra, titolare del Cinema Plaza: “Siamo felici di accogliere un’iniziativa culturale così prestigiosa. Vedere la sala animata dall’energia degli studenti del Suor Orsola è per noi motivo di grande orgoglio. Crediamo fortemente nel cinema come luogo di aggregazione e formazione per le nuove generazioni, specialmente quando si sposa con eccellenze accademiche del territorio.”

Dettagli e Accesso

L’inizio della proiezione è fissato per le ore 15:45 (versione integrale senza intervallo). Il costo del ticket è di 7€ (Prezzo Unico).

Per accedere alla proiezione, sarà necessario prenotarsi al seguente form:

https://forms.gle/ 5a3YVi4BfvnpAyNDA

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