Ex Pretura di Napoli diventa caserma GdF: oggi la consegna ufficiale

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Oggi l’ex Pretura di Napoli, ospitata nello storico Complesso di San Francesco da Paola, sarà ufficialmente consegnata dall’Agenzia del Demanio alla Guardia di Finanza. L’edificio, dopo un lungo intervento di ristrutturazione, diventerà la nuova sede del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli.

L’operazione nasce dalla collaborazione tra Prefettura, Comune di Napoli, Agenzia del Demanio e Guardia di Finanza, nell’ambito del Piano Città degli immobili pubblici. La riqualificazione punta a rafforzare la presenza dello Stato in un’area delicata come Porta Capuana, rispondendo anche alle richieste del territorio.

La struttura ospiterà oltre 600 militari impegnati in indagini su evasione fiscale, frodi, spesa pubblica e criminalità organizzata. Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il Prefetto Michele di Bari e il Sindaco Gaetano Manfredi, insieme ai vertici regionali e interregionali delle Fiamme Gialle e dell’Agenzia del Demanio.













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