ESCLUSIVA MARANO. INCANDIDABILI PROSSIME ELEZIONI. IL MISTERO DEI RINVII A NAPOLI NORD

C’è qualcosa che non torna nella vicenda degli incandidabili a Napoli Nord. Quella che dovrebbe essere una procedura lineare, quasi automatica, si è trasformata in un percorso tortuoso fatto di rinvii, cambi di giudice e tempi inspiegabilmente dilatati. Una situazione che, a oltre due mesi dalla prima udienza, continua a restare sospesa in un limbo giudiziario difficile da giustificare.

Tutto parte dalla proposta del Ministero dell’Interno, che come da prassi individua, tra gli ex amministratori dei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, i nomi ritenuti incandidabili alle successive elezioni. Di norma si tratta di pochi casi, selezionati sulla base di responsabilità rilevanti, ruoli chiave o legami considerati compromettenti. Un iter consolidato, che raramente richiede tempi lunghi o approfondimenti complessi.

E invece, in questo caso, qualcosa si è inceppato. Prima l’udienza fissata a febbraio, poi lo stop improvviso: il giudice lascia per incompatibilità. Si riparte con una nuova assegnazione, un’altra udienza, e infine un’attesa che si prolunga ben oltre ogni previsione. La decisione non arriva. Il tempo passa. E il silenzio diventa sempre più pesante.

Una lentezza che sorprende ancora di più se si considera la natura del procedimento: non un maxi-processo di criminalità organizzata, ma una valutazione amministrativa su atti già acquisiti e relazioni già dettagliate. In altri casi analoghi, tutto si risolve in tempi rapidi, spesso con esiti scontati.

Qui, invece, si accumulano ritardi e interrogativi. Perché questo stallo? Cosa sta rallentando una decisione che, sulla carta, dovrebbe essere tra le più semplici?.