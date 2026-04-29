Ibiza, 30enne napoletano ucciso sull’isola: aggressore in fuga

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Un cittadino italiano di 30 anni sarebbe stato ucciso a coltellate a Ibiza. La vittima, secondo i quotidiani locali spagnoli, sarebbe originaria di Napoli. L’agguato è avvenuto intorno alle 16:30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia.

ella ricostruzione della testata Periodico de Ibiza, l’accoltellamento mortale si è verificato nelle vicinanze del bar dell’Associazione dei residenti di Platja d’en Bossa. All’inizio si sospettava che l’aggressione fosse il risultato di un tentativo di rapina ai danni della vittima. Poco dopo, questa ricostruzione è stata scartata: si tratterebbe di un regolamento di conti.

L’ente sanitario Samu061 ha riferito che la vittima è stata accoltellata all’altezza dell’emitorace sinistro. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, il 30enne era in arresto cardiocircolatorio: “Nonostante tutti i tentativi di stabilizzare il paziente, alla fine è deceduto”













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