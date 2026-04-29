Elezioni a Calvizzano, il commissario straordinario convoca i candidati a sindaco alla presenza delle Forze dell’Ordine per impartire indicazioni: ma è una sua competenza?

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A Calvizzano il Commissario straordinario Giovanni Lucchese sembra aver deciso di allargare il proprio raggio d’azione. Non più solo gestione dell’ente, atti amministrativi e ordinaria amministrazione: ora anche indicazioni ai candidati sindaco su come comportarsi in vista delle prossime elezioni.

Secondo quanto emerso, infatti, Lucchese qualche giorno fa, secondo indiscrezioni, avrebbe convocato i candidati alla carica di sindaco, alla presenza delle forze dell’ordine, per fornire indicazioni sul corretto comportamento da tenere nei giorni delle elezioni e durante questa fase pre elettorale.

Un’iniziativa che, a molti, è apparsa quantomeno singolare. Perché il Commissario straordinario, nominato per sostituire temporaneamente gli organi comunali sciolti, esercita sì i poteri di sindaco, giunta e consiglio, ma sempre nell’ambito della gestione amministrativa dell’ente. La materia elettorale, invece, ha un’altra cabina di regia: il Ministero dell’Interno e, sul territorio, la Prefettura. È il Prefetto, quale rappresentante del Governo, a coordinare le attività connesse all’ordine pubblico, alla sicurezza e al corretto svolgimento delle consultazioni.

Insomma, una cosa è amministrare il Comune fino al voto. Altra cosa è assumere il ruolo di “tutor istituzionale” dei candidati, quasi a voler impartire la linea su comportamenti e regole elettorali. A Calvizzano, dunque, nasce una domanda spontanea: Lucchese è ancora Commissario straordinario del Comune o, nel frattempo, ha deciso di sostituirsi anche al Prefetto di Napoli, Michele Di Bari?













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