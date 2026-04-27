Marano, la “guerra dei rifiuti” del sabato sera continua: città sporchissima la domenica mattina e la campagna dei manifesti non basta

A Marano si ripresenta, ancora una volta, il problema degli sversamenti selvaggi del sabato sera. Una piaga che va avanti da oltre dieci anni e che, puntualmente, emerge in tutta la sua criticità la domenica mattina con strade sporche, sacchetti abbandonati e rifiuti ovunque.
La nuova campagna di sensibilizzazione avviata dalla ditta dei rifiuti e da Marano Ambiente, basata su manifesti e messaggi di educazione civica, non sembra aver prodotto risultati concreti sul territorio. L’impatto visivo resta lo stesso: decine di punti critici trasformati in discariche a cielo aperto dopo la movida del fine settimana.
Una situazione che alimenta la frustrazione dei cittadini, che chiedono interventi più incisivi. Non bastano gli avvisi o le campagne informative: sul tavolo tornano con forza le richieste di controlli serrati, sanzioni immediate e un sistema di videosorveglianza più capillare per individuare e punire chi continua a deturpare il territorio.
Il problema del sabato sera si conferma così una delle emergenze ambientali più difficili da risolvere per la città, con la domenica mattina che diventa ogni settimana la fotografia di un fallimento che si ripete.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews