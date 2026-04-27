Mugnano brilla in Georgia: tre primi posti per Noviello e Vicinanza

È Mugnano a salire sul podio internazionale grazie al talento dei suoi giovani. Daniele Noviello e Adriana Vicinanza hanno conquistato tre primi posti al Georgian International Dance Festival, portando alto il nome del territorio.

Un risultato che nasce e cresce proprio a Mugnano, all’interno della Spia Academy, punto di riferimento locale per la formazione artistica. Qui, sotto la guida della maestra Melania Russo, i due giovani danzatori hanno costruito un percorso fatto di impegno, sacrificio e passione.

La vittoria in Georgia non è solo un traguardo personale, ma il simbolo di una comunità che investe nei giovani e nella cultura. Mugnano si conferma così fucina di talenti, capace di farsi conoscere anche oltre i confini nazionali grazie alla dedizione delle sue realtà educative.