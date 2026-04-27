VILLARICCA, “Il volo di Domenico”: un murale in ricordo del piccolo Caliendo sarà realizzato alla Siani

Un’opera di forte impatto sociale, educativo e simbolico prenderà vita lunedì 4 maggio alle ore 11:00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Giancarlo Siani”, in Via Enrico Fermi, 43 – 80010 Villaricca (NA), con l’inaugurazione del murales “Il Volo di Domenico – Memoria, Arte e Comunità”, dedicato alla memoria del piccolo Domenico Caliendo.

L’iniziativa si configura come un momento di straordinaria rilevanza civile e comunitaria, destinato a lasciare un segno profondo nel territorio, trasformando un episodio di dolore in un percorso condiviso di memoria, consapevolezza e partecipazione collettiva attraverso il linguaggio dell’arte pubblica.

Il progetto è promosso dall’Associazione Idee e Concretezza insieme al Progetto Accademia del Volontariato e alla Comunità Casa Amalia Fusco, realtà impegnate da anni nella promozione di iniziative sociali, educative e culturali sul territorio, con particolare attenzione ai temi della cittadinanza attiva, della legalità e della coesione comunitaria.

L’iniziativa è inoltre patrocinata dal Comune di Villaricca, che ha riconosciuto il valore istituzionale e sociale del progetto, inserendolo in un percorso più ampio di sensibilizzazione rivolto al mondo scolastico e alle nuove generazioni.

Il piccolo Domenico Caliendo era originario di Volla, e la sua storia ha profondamente colpito il territorio e l’opinione pubblica. Proprio da questo sentimento condiviso di vicinanza e memoria, le realtà promotrici hanno scelto di far nascere il suo ricordo a Villaricca, trasformando la città in un luogo simbolico di riflessione collettiva e di abbraccio comunitario, capace di accogliere e custodire una memoria che appartiene a tutto il territorio.

Il murales si propone così come un segno permanente di memoria pubblica, capace di superare la dimensione del ricordo individuale per diventare patrimonio condiviso, stimolando una riflessione sui valori della fragilità, della solidarietà e della responsabilità sociale.

Attraverso il coinvolgimento della scuola e delle realtà associative locali, l’iniziativa mira a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadinanza, ponendo i giovani al centro di un percorso educativo fondato sulla memoria attiva e sulla partecipazione.

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti rappresentanti istituzionali, mondo scolastico, associazioni e realtà del territorio, in un evento aperto alla cittadinanza che si configura come momento di forte coesione sociale e condivisione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio dibattito nazionale sul ruolo dell’arte pubblica come strumento di memoria e rigenerazione sociale, ponendo Villaricca al centro di un messaggio che unisce comunità diverse attraverso un’unica eredità di coscienza collettiva.