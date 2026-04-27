Gianni Alemanno lascerà Rebibbia il 24 giugno: sì del Tribunale di Sorveglianza

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Gianni Alemanno potrà lasciare il carcere il 24 giugno, con una riduzione di 39 giorni sul residuo di pena. L’ex sindaco di Roma si trova a Rebibbia dalla notte di Capodanno del 2024, quando è stato portato per aver violato le prescrizioni sulla misura dei servizi sociali a cui era sottoposto a seguito di una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Edoardo Albertario per vedere riconosciuti i giorni di riduzione «a causa delle condizione umane e degradanti da lui subite».

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