ANTEPRIMA. NAPOLI, SPARI AI COLLI AMINEI. FORZE DELL’ORDINE SUL POSTO

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Momenti di tensione poco fa ai Colli Aminei, a Napoli, dove sono stati segnalati alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Al momento non si hanno informazioni ufficiali su eventuali feriti o sulle cause degli spari. Sono in corso gli accertamenti degli investigatori, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.













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