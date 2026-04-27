Concorsi a Quarto, l’opposizione insorge: “Stessa commissione per più procedure, chiediamo verifiche alle autorità competenti”

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Lunedì 27 aprile avranno inizio le procedure concorsuali indette dal Comune di Quarto per l’assunzione di 8 unità di personale, tra cui Istruttore direttivo tecnico, Istruttore amministrativo, Tecnico dell’accoglienza e Istruttore direttivo contabile, da inserire nella pianta organica dell’ente.

Dall’esame degli atti amministrativi relativi a precedenti procedure concorsuali (det. n. 403 del 15/03/2024; det. n. 959 del 18/06/2025; det. n. 605 del 08/04/2026) emerge che la composizione della commissione risulta coincidente in più procedure. La normativa in materia di contratti pubblici prevede, tra i principi generali, l’esigenza di assicurare rotazione, imparzialità e trasparenza nella nomina delle commissioni, al fine di evitare situazioni che possano anche solo potenzialmente incidere sulla piena autonomia valutativa richiesta nei concorsi pubblici. Alla luce di tali elementi il gruppo consiliare Avanti Quarto ritiene opportuno segnalare alle autorità competenti la procedura in oggetto per le necessarie verifiche, nel pieno rispetto della normativa e senza formulare alcuna valutazione preventiva. Si ritiene inoltre doveroso informare tutti i candidati affinché siano pienamente consapevoli del quadro amministrativo di riferimento.