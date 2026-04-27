SCANDALO ARBITRI, CINQUE PARTITE AL CENTRO DELL’INCHIESTA

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Il calcio italiano è di nuovo nel caos e arrivano nuovi dettagli sull’inchiesta della Procura di Milano: le partite nel mirino sono almeno cinque. Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 2024/25: nelle scorse ore gli è stato notificato un avviso di garanzia. Ma cosa sta succedendo in Serie A? Per quanto riguarda Rocchi, l’accusa è di aver fatto pressioni su alcuni arbitri e di aver scelto direttori di gara graditi all’Inter. Ecco cosa sappiamo finora sull’inchiesta, condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione e scattata in seguito a un esposto nell’estate dello scorso anno.

Le partite al centro dell’inchiesta

INTER-VERONA del 6 gennaio 2024: nel mirino, una gomitata di Bastoni a Duda, netta e non sanzionata dall’arbitro Fabbri e dal Var Nasca, pochi secondi prima del 2-1 decisivo di Frattesi.

MILAN-INTER, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-25: scelta di un arbitro, Doveri, cgh sarebbe stato poco gradito all’Inter.

Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025: il supervisore del Var Gervasoni avrebbe “incalzato e sollecitato l’addetto Var Luigi Nasca affinché richiamasse l’arbitro Giua all’on field review con in rigore tolto.

BOLOGNA-INTER del 20 aprile 2025: l’Inter si lamentò molto per una rimessa laterale, battuta dal Bologna una decina di metri oltre il punto in cui il pallone era uscito. Orsolini segnò in rovesciata”.

Udinese-Parma del primo marzo 2025: “Minuto 35: Thauvin calcia verso la porta di Suzuki, Balogh sulla traiettoria devia con il gomito del braccio sinistro. L’arbitro Maresca fa giocare, valutando probabilmente che il movimento fosse congruo. Un errore. A Lissone ci sono il Var Paterna e l’Avar Sozza. Paterna sembra orientato a escludere il penalty, poi cambia linea forse dopo aver consultato qualcuno: Rocchi?













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