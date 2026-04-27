Pozzuoli e Quarto: controlli dei carabinieri tra denunce e sequestri

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Ancora una volta la devianza giovanile nella lente dei controlli da parte dei carabinieri durante il fine settimana a Pozzuoli e a Quarto.

Siamo a Pozzuoli e i militari della locale stazione hanno denunciato un 17enne incensurato del posto. Durante la serata di movida il giovane aveva litigato con un coetaneo a corso Garibaldi. Uno sguardo di troppo e dal sottosella del 17enne sbuca un bastone telescopico. Avviene l’aggressione e la fuga. Per la vittima lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. I carabinieri della stazione di Pozzuoli intervengono e ricostruiscono la vicenda, analizzano le immagini dei sistemi di video sorveglianza del Comune e individuano il responsabile. Il 17enne deve rispondere di porto abusivo di arma e lesioni aggravate.

Nel corso dei controlli i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli hanno denunciato anche un 26enne e un 35enne che sono stati trovati in possesso di due coltelli.

Denunciato anche 30enne per guida senza patente con recidiva nel biennio.

Non sono mancati i controlli anti droga con le aree comuni passate a setaccio. In una casetta pubblicitaria di un portone a via Cicerone nel rione Toiano sono state trovate 9 dosi di cocaina pronte alla vendita che qualcuno aveva verosimilmente nascosto per eludere i controlli. Segnalati 4 assuntori di droga.

Controlli serrati anche al rispetto del codice della strada. Sui 70 veicoli controllati sono ben 45 gli autisti sanzionati, 15 i documenti ritirati e 10 i veicoli sequestrati













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