Vico Equense. Trasporto scolastico 2026/2027: iscrizioni digitali tramite app, più semplice e trasparente l’accesso al servizio

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Trasporto scolastico 2026/2027: iscrizioni digitali tramite app, più semplice e trasparente l’accesso al servizio

Un’app per l’iscrizione al trasporto scolastico 2026/027. L’Amministrazione Comunale informa che, dal 4 maggio al 6 luglio 2026, sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno.

La principale novità riguarda le modalità di accesso: le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma smart.PA, disponibile anche in versione app mobile scaricabile da dispositivi Android e iOS. Una scelta che punta a semplificare le procedure, ridurre i tempi e garantire maggiore trasparenza nella gestione del servizio.

L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e non sono ammesse deleghe a terzi, a tutela della sicurezza e dell’identità digitale degli utenti.

Attraverso l’applicazione sarà possibile:

inoltrare direttamente la domanda al Comune;

iscriversi ai servizi scolastici;

gestire pagamenti e ricariche tramite il sistema pagoPA;

verificare in tempo reale lo stato dei pagamenti effettuati.

Per poter completare l’iscrizione, è necessario essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti: eventuali morosità comporteranno l’esclusione dagli elenchi degli aventi diritto. Le richieste saranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili.

“Con questa innovazione digitale, compiamo un passo concreto verso una gestione più efficiente, accessibile e moderna dei servizi scolastici, rispondendo alle esigenze delle famiglie e migliorando l’organizzazione complessiva del trasporto dedicato agli studenti”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello.

Al termine della fase istruttoria verrà stilata una graduatoria, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento comunale, con priorità agli alunni residenti a maggiore distanza dal plesso scolastico e che necessitano del servizio sia per l’andata che per il ritorno.

Per ulteriori informazioni, clicca qui -> https://shorturl.at/28r1F













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