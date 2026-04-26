Marano in lutto per il poliziotto Francesco Schiavone: raccolta fondi per sostenere la sua famiglia

Condividi

Visite: 445

24 Visite

Gentile Direttore,

con grande dolore desidero ricordare la prematura e inaspettata scomparsa di Francesco Schiavone, appena 38 anni, un “maranese doc” di Marano di Napoli.

Francesco era un uomo dedito al lavoro e alla famiglia, un poliziotto in servizio presso la Questura di Napoli, che ha sempre svolto il proprio dovere con impegno e senso dello Stato. La sua improvvisa perdita lascia un vuoto immenso non solo tra amici e colleghi, ma soprattutto nella sua famiglia: una moglie e due bambini che oggi si trovano ad affrontare un dolore indescrivibile.

In questo momento di profondo sconforto, sentiamo il bisogno di stringerci concretamente attorno ai suoi cari. Per questo è stata attivata una raccolta fondi, un piccolo gesto che può trasformarsi in un grande abbraccio per non lasciarli soli nel momento del bisogno.

Come contribuire:

Intestato a Maria Imperato

IBAN: IT62I0760103400001027266913

Sappiamo bene che nessuna cifra potrà mai colmare il vuoto lasciato da Francesco, ma ogni contributo rappresenta un segno tangibile di vicinanza e solidarietà.

Confidando nella sua sensibilità, la ringrazio per l’eventuale pubblicazione di questo messaggio, affinché il ricordo di Francesco possa continuare a vivere nel cuore della comunità e attraverso un aiuto concreto alla sua famiglia.

Cordiali saluti

Amici di Francesco













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti