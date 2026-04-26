Marano in lutto per il poliziotto Francesco Schiavone: raccolta fondi per sostenere la sua famiglia

Gentile Direttore,
con grande dolore desidero ricordare la prematura e inaspettata scomparsa di Francesco Schiavone, appena 38 anni, un “maranese doc” di Marano di Napoli.
Francesco era un uomo dedito al lavoro e alla famiglia, un poliziotto in servizio presso la Questura di Napoli, che ha sempre svolto il proprio dovere con impegno e senso dello Stato. La sua improvvisa perdita lascia un vuoto immenso non solo tra amici e colleghi, ma soprattutto nella sua famiglia: una moglie e due bambini che oggi si trovano ad affrontare un dolore indescrivibile.
In questo momento di profondo sconforto, sentiamo il bisogno di stringerci concretamente attorno ai suoi cari. Per questo è stata attivata una raccolta fondi, un piccolo gesto che può trasformarsi in un grande abbraccio per non lasciarli soli nel momento del bisogno.
Come contribuire:
Intestato a Maria Imperato
IBAN: IT62I0760103400001027266913
Sappiamo bene che nessuna cifra potrà mai colmare il vuoto lasciato da Francesco, ma ogni contributo rappresenta un segno tangibile di vicinanza e solidarietà.
Confidando nella sua sensibilità, la ringrazio per l’eventuale pubblicazione di questo messaggio, affinché il ricordo di Francesco possa continuare a vivere nel cuore della comunità e attraverso un aiuto concreto alla sua famiglia.
Cordiali saluti
Amici di Francesco© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews