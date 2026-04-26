Gli auguri della premier Meloni al carabiniere centenario

Mentre non accenna a spegnersi l’eco delle violenze che hanno vergato a caratteri di fuoco la giornata del 25 aprile, una data che dovrebbe sancire l’unità nazionale nel nome della libertà. E che invece si è trasformata nel palcoscenico di un antisemitismo virulento e di una aggressività politica e militante che non ha risparmiato nessuno – a partire dalla stessa sinistra nel mirino dei facinorosi che ha fin qui legittimato nel silenzio –. A poche ore dai cortei che solo ieri hanno inquinato unità e festa nazionali con slogan d’odio e attacchi senza confini – da Milano, dove la Brigata Ebraica è stata bersaglio di insulti atroci che hanno tragicamente evocato lo sterminio: «saponette», «vi bruceremo».