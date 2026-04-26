Marano, tre incidenti in pochi giorni nello stesso incrocio e una grata danneggiata da tempo. Cosa si aspetta per ripararla?

Tre incidenti in pochi giorni nello stesso punto critico di Marano, sempre all’incrocio tra via Paolo Borsellino, via San Rocco e via Giuseppe Di Vittorio, già da tempo segnalato dai cittadini per la sua pericolosità. Una sequenza che sta alimentando forte preoccupazione tra i residenti, anche alla luce di una situazione di degrado che persiste da tempo.

A rendere ancora più insidioso il tratto stradale contribuisce infatti anche una grata fognaria danneggiata da tempo immemore, ancora rotta come si evince dalla foto allegata all’articolo, che rappresenta un ulteriore rischio per chi transita nella zona.

Secondo una prima ricostruzione, nella notte, poco dopo la mezzanotte, un’auto in uscita non si sarebbe fermata allo stop oppure procedeva a velocità sostenuta, finendo per travolgere uno scooter in transito. A pesare sulla dinamica potrebbe essere stata anche l’alta velocità dei veicoli. Ad avere la peggio il giovane centauro, rimasto ferito nell’impatto. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Una scena purtroppo già vista in un incrocio che, a distanza di pochi giorni, continua a confermarsi estremamente pericoloso.

I cittadini chiedono interventi immediati: segnaletica più visibile, controlli più serrati e l’installazione di dissuasori di velocità per obbligare gli automobilisti a rallentare. “Non possiamo aspettare che accada il peggio”, è il commento ricorrente tra chi vive e percorre quotidianamente la zona.

Ora l’appello è rivolto direttamente al Comune: servono misure concrete e rapide per mettere in sicurezza un tratto di strada che continua a registrare incidenti con preoccupante frequenza.