Alla fine polemiche e odio hanno prevalso: “La Fenice” rinuncia a Beatrice Venezi dopo le ultime uscite

Condividi

Visite: 17

11 Visite

La telenovela si è chiusa, dopo quasi un anno, nel modo peggiore. La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato oggi, tramite il sovrintendente Nicola Colabianchi, di aver deciso di “annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi”. Un esito improvviso, ma non del tutto inatteso visto che la Venezi era finita nel mirino per una intervista, rilasciata a un giornale argentino, nella quale la direttrice d’orchestra, accusata di essere “amica” di Giorgia Meloni, aveva ribaltato le accuse di essere “raccomandata” parlando del nepotismo tra gli orchestrali.

La Fenice rompe la collaborazione con Beatrice Venezi

La decisione, spiega una nota, è “maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del Maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra”. “Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai Professori d’Orchestra”, sottolinea Colabianchi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti