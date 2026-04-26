UN PUNTO A CASERTA, GIUGLIANO SALVO SENZA PASSARE DAI PLAYOUT. EROI DI STAGIONE DI NAPOLI E ZAMMARINI

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Un punto pesantissimo che vale una stagione. Il Giugliano strappa un 1-1 sul campo della Casertana e conquista una salvezza meritata, senza passare dai playout, grazie anche ai risultati favorevoli arrivati dagli altri campi, con Siracusa e Foggia.

Un finale al cardiopalma, ma che premia una squadra trasformata negli ultimi mesi. Decisivo il lavoro del tecnico Raffaele Di Napoli, arrivato tre mesi fa e capace di ridare identità, equilibrio e soprattutto risultati a un gruppo che sembrava destinato a soffrire fino all’ultimo.

Tra i protagonisti di questa rincorsa c’è senza dubbio Zammarini: cinque gol in campionato, assist, corsa e una duttilità preziosa. Il simbolo di una squadra che non ha mai mollato e che ha costruito la salvezza giornata dopo giornata.

Il pareggio di Caserta è solo l’ultimo tassello di un percorso in crescendo. Negli ultimi mesi il Giugliano ha cambiato marcia, mostrando compattezza e carattere, qualità che alla fine hanno fatto la differenza.

La salvezza è realtà. E, per quanto visto nel finale di stagione, è tutto fuorché casuale.













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