Posillipo, colpo da film nella notte: narcotizzano la famiglia e rubano un diamante da 300mila euro

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Un colpo studiato nei minimi dettagli, da veri professionisti. Nella quiete della notte, mentre tutto sembrava immobile, qualcuno è entrato in azione trasformando un elegante appartamento di Posillipo nel teatro di un furto clamoroso.

I padroni di casa, un imprenditore tessile in pensione di 71 anni e la moglie, insieme alla donna di servizio, sono stati narcotizzati nel sonno. Nessun rumore, nessuna reazione: al risveglio, solo stordimento e devastazione.

I ladri hanno forzato una finestra e si sono introdotti nell’abitazione con estrema precisione. Hanno rovistato ovunque, senza fretta ma con metodo: cassetti svuotati, mobili aperti, oggetti sparsi. Un’azione mirata, come se sapessero esattamente dove cercare.

Il bottino è impressionante: contanti per alcune migliaia di euro, gioielli e argenteria, ma soprattutto un diamante da 26 carati dal valore stimato di circa 300mila euro, prezioso ricordo di famiglia. In totale, il colpo sfiora il mezzo milione di euro.

L’allarme è scattato solo al mattino, quando la donna di servizio – da anni al servizio della famiglia – ha chiamato il proprietario, ancora sotto shock: «Signore, venga a vedere…».

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi, mentre le indagini sono state affidate agli agenti del commissariato Posillipo, che hanno già ascoltato le vittime e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. A coordinare l’inchiesta la Procura.

Un furto che lascia dietro di sé domande inquietanti: come hanno fatto i ladri a narcotizzare gli occupanti senza essere scoperti? E soprattutto, si è trattato di un colpo su commissione?

Gli investigatori lavorano per dare risposte. Ma una cosa è certa: a Posillipo, quella notte, è andata in scena un’operazione criminale di altissimo livello.













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