Vomero: piazza Vanvitelli o piazza del tavolino selvaggio? Marciapiedi ridotti a budelli per pedoni e diversamente abili

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“ La più bella e antica piazza del Vomero, emblema del quartiere collinare, è diventata il simbolo del degrado dell’intera collina – denuncia Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, parlando di piazza Vanvitelli, una delle piazze più conosciute di Napoli -. A nulla sono valse le tante segnalazioni al riguardo. Peraltro, a causa dell’assenza d’idonea vigilanza, la situazione va peggiorando ogni giorno di più “.

“ A farla da padroni – afferma Capodanno -, oltre ai bidoncini per la raccolta differenziata, lasciati perennemente per strada, sono i titolari dei tanti esercizi pubblici che si sono aperti in tempi recenti e che hanno invaso la piazza con gazebo, ombrelloni, tavolini e sedie delle più svariate forme e dimensioni, orridi anche alla vista e privi di un disegno architettonico omogeneo e complessivo, riducendo fortemente gli spazi per il transito dei pedoni. costretti a fare delle vere e proprie gimcane e, in diversi punti, a camminare in fila indiana “.













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