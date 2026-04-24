Mugnano, amministrative 2026: ecco i componenti della lista Schiattarella sindaco

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Lista Schiattarella Sindaco
Daniela Schiattarella
Gennaro Albolino
Martina Cacace
Giuseppe Ceparano
Biagio Chianese
Anna De Rosa
Antonio Di Bennardo
Jessica Facchini
Tommaso Fusco
Biagio Guarino
Luigi Giaccio
Monica Giuliano
Carolina Limongelli
Caterina Maisto
Carmela Mancieri
Martina Minervini
Giuseppina Nappa
Domenico Palumbo
Luca Panico
Emilia Ronza
Marianna Sansone
Andrea Strazzulli
Mariano Tagliaferri
Serafina Tammaro© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews