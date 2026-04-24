Arzano, imbianchino ucciso per errore: i clan volevano eliminare il killer prima dell’arresto

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A poche ore dall’omicidio di Rosario Coppola, l’imbianchino incensurato ucciso per errore lo scorso 4 febbraio ad Arzano, i clan si riorganizzano e preparano la risposta armata. A ricostruire la dinamica è Il Mattino, che racconta le ore successive al delitto maturato per una svista: il vero obiettivo era infatti Davide Pescatore.

Da un lato il gruppo legato a Pescatore, deciso a vendicare l’affronto; dall’altro quello riconducibile a Salvatore Romano, costretto a rimediare all’errore del killer Salvatore Lupoli. Le intercettazioni raccolte dai pm descrivono un clima di guerra, con armi pronte e uomini mobilitati per colpire prima degli avversari.

La reazione non tarda ad arrivare: pochi giorni dopo viene ucciso lo stesso Lupoli, ritenuto responsabile della svista costata la vita all’innocente. Parallelamente, l’altro gruppo tenta una nuova strategia, quella del “cavallo di Troia”: infiltrare un affiliato tra i rivali per colpirli dall’interno.

Le indagini della Procura di Napoli portano a undici fermi, dieci dei quali convalidati dal gip, con accuse che vanno dall’omicidio a reati di camorra, armi ed estorsioni. Un’escalation violenta nata da un errore fatale, che ha trasformato una “svista” in una nuova faida.













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