Mugnano, ecco i candidati di “Casa Riformista”: la squadra in campo per Schiattarella sindaco

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A Mugnano è stato ufficialmente presentato il simbolo “Casa Riformista”, riferimento politico guidato da Matteo Renzi, in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

La presentazione è avvenuta per il tramite del segretario cittadino Silvio Rigotti e del presentatore della lista Pasquale Pagnano, che hanno illustrato il progetto politico, sottolineandone la visione riformista, moderata e orientata al futuro del territorio.

“Casa Riformista” si presenta come una lista fortemente competitiva, capace di coniugare entusiasmo e competenza grazie a un equilibrio significativo tra giovani alla prima esperienza e figure con una solida esperienza amministrativa e politica. Un elemento distintivo è rappresentato anche da una rilevante presenza femminile, segno concreto di attenzione all’equilibrio di genere e alla valorizzazione del contributo delle donne nella vita pubblica.

La squadra si distingue per qualità, pluralità di competenze e radicamento sul territorio, caratteristiche che ne rafforzano la credibilità e l’ambizione di incidere in maniera concreta sul futuro di Mugnano di Napoli. Un progetto che punta su rinnovamento, serietà e partecipazione, con l’obiettivo di offrire ai cittadini una proposta politica affidabile, inclusiva e orientata allo sviluppo.

“Casa Riformista” si candida dunque a essere protagonista della prossima competizione elettorale, portando avanti un’idea di politica concreta, dinamica e vicina alle esigenze della comunità.

Casa Riformista per Mugnano di Napoli Silvio Rigotti Gennaro Bove Carmine Cirillo Biagio Liccardo Maria Rosaria Cannata Federica Sena Anna Sansone Filippo Daniele Teresa Guarino Alessia Criscuolo Elisabetta Trinchillo Raffaella Barbato Martina Amitrano Esposito Antonietta Domenico Sansone Salvatore D’addosio Angela Ceparano Davide Liccardo Anna Iorio Roberto Palumbo Anna Emanuela Papa Claudia Iannascoli Raffaele D’Ascia Nicole Morgante

Pasquale Pagnano è il presentatore della lista.

Nota stampa













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