MARANO-CALABRIA, 80 PANETTI DI HASHISH IN AUTO: AVOLIO VA AI DOMICILIARI. DENUNCIATE ALTRE TRE PERSONE

Arresti domiciliari per Francesco Avolio al termine dell’udienza di convalida. L’uomo, fermato nei giorni scorsi a Cetraro, era stato trovato in possesso di circa 80 panetti di hashish per un peso complessivo di 8 chili.

L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato sia la sostanza stupefacente (foto d’archivio) sia il veicolo utilizzato per il trasporto.

Dopo il fermo, il 53enne originario di Marano era stato trasferito presso la casa circondariale di Paola, assistito dall’avvocato Luigi Poziello.

Nell’ambito della stessa operazione, inoltre, sono state denunciate altre tre persone, anch’esse di Marano. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli e le eventuali responsabilità nella gestione e distribuzione dello stupefacente.