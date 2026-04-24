ARTE E CULTURA PER RIGENERARE NAPOLI NORD. Casa Mehari a Quarto ospita i laboratori gratuiti di web radio e ceramica rivolti agli adolescenti

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Le iniziative dell’associazione Dialogos con “OLTRE la Biblioteca” progetto di CTG Turmed sostenuto da Fondazione CON IL SUD e dal Centro per il libro e la lettura

Al via i laboratori gratuiti di arte e web radio destinati a ragazze e ragazzi della zona a Nord di Napoli. Casa Mehari nella Città di Quarto ospita i due percorsi dedicati curati dall’associazione Dialogos. L’opportunità arriva attraverso “O.L.T.RE la Biblioteca”, progetto con capofila l’associazione CTG Turmed, vincitore del bando Biblioteche, quarta edizione, promosso da Fondazione CON IL SUD e dal Centro per il libro e la lettura.

In particolare, due le occasioni destinate agli adolescenti, entrambe ospitate in Casa Mehari, bene confiscato di via Nicotera 8, nella cittadina a Nord di Napoli. Il laboratorio di arte, con un focus su ceramica e decorazione, offrirà spazi di creatività ed espressione culturale. Il laboratorio di web radio, in collaborazione con il progetto “Radio Mehari”, invece, aiuterà i giovanissimi a raccontare il territorio: i partecipanti ideeranno e parteciperanno alla conduzione di interviste per contribuire alla promozione degli eventi culturali creando un dialogo diretto tra il mondo letterario e il pubblico giovanile.

I beneficiari dei due percorsi saranno guidati dagli esperti dell’associazione Dialogos attiva da anni nella promozione della cultura e dell’informazione. La realtà, immersa nel mondo del giornalismo, sostiene la lotta alla criminalità promuovendo l’antimafia sociale. Entrambe le opportunità sono aperte gratuitamente ai giovani che potranno ricevere altre informazioni e iscriversi chiamando il 393 58 61 941 oppure mandando una e-mail all’indirizzo redazione@radiomehari.it

I laboratori aprono la sfida del progetto “O.L.T.RE la Biblioteca” che promuoverà la lettura attraverso la riqualificazione e la rigenerazione di due importanti biblioteche nelle zone a Nord di Napoli e realizzerà laboratori, eventi e altre iniziative per raggiungere persone di ogni età attraverso la cultura.

L’associazione CTG Turmed coordina la rete di cui fanno parte il Comune di Melito di Napoli con la biblioteca comunale “Franco Rossi”, il Comune di Quarto con la biblioteca comunale, la cooperativa sociale Hamal, le associazioni Dialogos associazione di promozione sociale, Letturiamo, Pidgin Edizioni, la Polisportiva Get Up ASD, Bibi Libreria dei ragazzi, Pagina84 e La Casa di Kiwi.













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