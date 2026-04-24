Istituto Petronio chiuso, famiglie nel limbo: “Serve chiarezza per il futuro”

Gentile Direttore,

ci rivolgiamo a lei e alla sua testata giornalistica per cercare di fare chiarezza su una vicenda che sta creando forte preoccupazione tra centinaia di famiglie del territorio. Parliamo della chiusura dell’IPSEOA Petronio in via San Gennaro, disposta dalla Prefettura di Napoli a causa della presenza di CO₂ rilevata al primo piano dell’edificio, riconducibile a fenomeni naturali legati alla Solfatara di Pozzuoli.

Comprendiamo e condividiamo la necessità di tutelare l’incolumità degli studenti, e per questo riteniamo doveroso ringraziare la Prefettura e tutti gli organi competenti per il lavoro svolto e per la tempestività dell’intervento. La sicurezza viene prima di ogni cosa e su questo non può esserci alcun dubbio.

Tuttavia, quanto accaduto ha lasciato oltre 400 famiglie in una situazione di grande incertezza. Da un giorno all’altro, studenti e genitori si sono ritrovati senza una sede scolastica di riferimento, costretti ad adattarsi a una soluzione temporanea fatta di doppi turni presso la sede centrale di Monteruscello, con lezioni che si protraggono fino alle ore 19:50. Una condizione difficile, che incide non solo sull’organizzazione quotidiana, ma anche sulla qualità della vita degli studenti.

Quello che oggi chiediamo, con rispetto ma anche con fermezza, è chiarezza. In particolare, chiediamo al Prefetto di Napoli di fornire indicazioni precise sul futuro dell’istituto, soprattutto in vista dell’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie hanno il diritto di sapere cosa accadrà, quali saranno i tempi e le eventuali soluzioni definitive.

Non si tratta solo di un problema logistico, ma di una questione che riguarda il diritto allo studio e la serenità di centinaia di ragazzi. Vivere nell’incertezza, senza sapere dove e come si svolgeranno le attività scolastiche nei prossimi mesi, non è più sostenibile.

Confidiamo che attraverso il suo giornale si possa dare voce a questa richiesta e sensibilizzare le istituzioni competenti affinché venga fatta piena luce sulla situazione e si individuino al più presto soluzioni concrete.

LETTERA FIRMATA