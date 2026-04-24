Elezioni comunali Mugnano: la squadra di Fratelli d’Italia con Gennaro Ruggiero candidato sindaco

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Fratelli d’Italia – Gennaro Ruggiero Sindaco
Luisa Tammaro detta Luisa
Giovanni Naviglio
Francesco Arena
Concetta Bianco detta Tina
Achille Boni
Luigi Boggia
Massimo Caso
Ciro Cesarino
Carmen Chianese
Francesco di Bennardo
Ciro Femiano
Nicola Feniello detto Nico
Giovanni Gennaro
Carmela Giardulli detta Carmela
Eva Guadagno
Giacomo Maisto
Tiziana Palmieri detta Tiziana
Roberta Parente
Luigi Poggiante detto Gigi
Raffaele Iunior Portoghese detto Iunior
Maria Rosaria Ruggiero
Maria Schiattarella
Annunziata Alessia Vassallo detta Nancy
Adriana Verde