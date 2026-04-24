AMMINISTRATIVE 2026, LA LISTA NOI X CALVIZZANO CON BORRELLI

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Noi X Calvizzano con Borrelli, i candidati:

Michele D’Ambra

Fabio Felaco

Maria Luisa Ferrigno (detta Luisa)

Anna Ferrillo (detta Arianna)

Francesco Ferrillo (detto Francesco)

Giuseppe Liccardo

Antonio Martiello

Rosanna Martino

Maria Cristina Napolano

Armando Sabatino

Giuseppe Rocco

Fabiana Sarracino

Assunta Ruocco Terracciano (detta Sequino)

Gaetano Trinchillo (detta Gaetano)

Vincenzo Trinchillo (detto Enzo)

Roberto Velleco

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