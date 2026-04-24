AMMINISTRATIVE 2026, LA LISTA NOI X CALVIZZANO CON BORRELLI

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Noi X Calvizzano con Borrelli, i candidati:
Michele D’Ambra
Fabio Felaco
Maria Luisa Ferrigno (detta Luisa)
Anna Ferrillo (detta Arianna)
Francesco Ferrillo (detto Francesco)
Giuseppe Liccardo
Antonio Martiello
Rosanna Martino
Maria Cristina Napolano
Armando Sabatino
Giuseppe Rocco
Fabiana Sarracino
Assunta Ruocco Terracciano (detta Sequino)
Gaetano Trinchillo (detta Gaetano)
Vincenzo Trinchillo (detto Enzo)
Roberto Velleco© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews