AMMINISTRATIVE MUGNANO, I CANDIDATI DEL M5S CON VALLEFUOCO SINDACO

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Movimento 5 stelle – Massimo Vallefuoco candidato sindaco
Fausto Agnano
Stefano Nebbia
Giuseppe Cimmino
Raffaella Amoruso
Dora Carotenuto
Maria Carmina Cimmino
Marina D’Avanzo
Maria Di Mauro
Antonio Esposito
Jasmine Garofalo
Giovanni Liccardo
Giuseppe Liccardo
Vincenzo Malfettone
Mariarca Napolano
Assunta Palladino
Lucia Pollasto
Valentina Ronga
Francesco Tafuri
Roberto Vaino
Giuseppe Vallefuoco
Wiliam Luigis Visco
Giuseppe Marrone© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews