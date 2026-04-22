Con oltre 450 tatuatori torna la Napoli Tattoo Expo alla Mostra d’Oltremare

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Tre giorni dedicati all’arte del tatuaggio, dal tradizionale al fine line, passando per il lettering

Dal 29 al 31 maggio torna la “Napoli Tattoo Expo”, che per la terza edizione si prepara a trasformare la Mostra d’Oltremare in un grande laboratorio internazionale dedicato al mondo del tatuaggio e della cultura urban. Oltre 450 i tatuatori provenienti da tutto il mondo sono pronti a confrontarsi, a mostrare il loro stile e a lavorare dal vivo davanti al pubblico. Tra i nomi più influenti della scena internazionale spicca quello di Victor Chil, artista spagnolo di fama mondiale, noto per l’inconfondibile stile “new school” dai colori sgargianti. E grande attesa per ShaOne, figura storica della scena hip hop, tra i primi rapper e writer italiani. La convention organizzata dai tatuatori Daniele Sannino e Gabriele Incoronato,

è diventata un punto di osservazione privilegiato per capire quali sono le mode e gli stili più ricercati, e quest’anno sembrano decisamente imporsi il “letteting”, il “fine line” e il “chicano”.

L’edizione 2026 introduce nuovi spazi e contenuti pensati per ampliare l’esperienza del pubblico, con l’area food e il “block market” allestito nel giardino dei cedri, dedicato ad appassionati e collezionisti. Non mancheranno le tattoo flash, le graffiti jam con artisti all’opera dal vivo, l’area food, i dj set che accompagneranno le tre giornate e i contest tra tatuatori, uno dei momenti più attesi della manifestazione.

«Con orgoglio annunciamo l’arrivo della terza edizione della Napoli Tattoo Expo – dichiarano Sannino e Incoronato – ringraziamo il prezioso sostegno delle istituzioni, del Comune di Napoli e della presidente del consiglio comunale Enza Amato».

La conferenza stampa ufficiale è in programma a Napoli mercoledì 20 maggio alle 11, nella sala giunta a Palazzo San Giacomo.

Sono già disponibili biglietti e abbonamenti per partecipare all’evento: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/napoli-tattoo-expo-2026

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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