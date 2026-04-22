Problemi idrici a Marano: rubinetti a secco in diverse zone, lavori in corso fino a notte fonda. Erano lavori programmati ma è sorto un intoppo

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Da ieri sera si registrano gravi disagi nella rete idrica in diverse aree del territorio di Marano, con particolare coinvolgimento delle zone di San Rocco e San Marco, dove numerose abitazioni sono rimaste senza acqua corrente.

Secondo le prime informazioni, il disservizio sarebbe legato a interventi programmati di manutenzione e ripristino delle pompe idriche. Tuttavia, durante le operazioni qualcosa non sarebbe andato secondo i piani, provocando un’interruzione più estesa e prolungata rispetto a quanto previsto.

I tecnici e gli operai sono al lavoro senza sosta per cercare di risolvere il problema e riportare la normalità nel più breve tempo possibile. Le operazioni di ripristino proseguiranno fino a tarda notte.

Le autorità e i tecnici coinvolti stimano che il servizio idrico possa tornare progressivamente alla normalità nella nottata o al massimo nella giornata di domani, anche se non si escludono possibili ritardi in alcune aree più colpite.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews

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