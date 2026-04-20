Quarto. Bimbo conteso tra Italia e Inghilterra: il padre senza notizie da mesi e l’appello alla Farnesina

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La vicenda del piccolo Christian, originario di Quarto, resta intricata e dolorosa, sospesa tra Italia e Inghilterra. Il padre, Fabrizio, denuncia al Mattino di non avere più contatti con il figlio da circa un anno e di non ricevere aggiornamenti nemmeno indiretti da mesi.

La storia risale al 2021, quando la famiglia viveva nel Regno Unito: con l’accordo della madre, il padre porta il bambino in Italia per un periodo limitato, ma poi il minore non rientra più. Le autorità inglesi contestano quindi una sottrazione internazionale di minore, avviando le procedure per il rimpatrio, che avviene circa due anni fa. Il padre si difende, invece, portando alla luce atti e documenti che attestano la “pericolosità della madre”, italiana, segnalata in passato anche dalle autorità inglesi.

Da quel momento, però, il rapporto tra padre e figlio si interrompe progressivamente fino a cessare del tutto. Sul piano giudiziario, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 7 marzo 2025, ha ribaltato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli, evidenziando carenze importanti.

In particolare, i giudici hanno rilevato che non è stato verificato se la madre esercitasse realmente la responsabilità genitoriale al momento dei fatti, elemento cruciale nei casi di sottrazione internazionale. Inoltre, non è stato adeguatamente valutato un provvedimento inglese del novembre 2021 che imponeva alla donna restrizioni severe, tra cui il divieto di avvicinarsi al figlio per comportamenti ritenuti potenzialmente dannosi.

Per questi motivi, la Cassazione ha disposto un nuovo esame del caso da parte del Tribunale di Napoli. Tuttavia, la situazione resta bloccata anche per l’assenza della madre e dei suoi legali alle udienze successive.

Nel frattempo, il padre continua a dichiararsi completamente privo di notizie sul bambino e ha chiesto l’intervento della Farnesina per ottenere almeno informazioni ufficiali.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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