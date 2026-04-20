ELEZIONI BULGARIA, VINCE L’EUROSCETTICO RADEV

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Con gli scrutini ancora in corso, “Bulgaria progressista” va verso la vittoria: il partito anti-corruzione dell’ex presidente Radev, considerato filo-russo e da qualcuno anche euroscettico, potrebbe avere la maggioranza assoluta in Parlamento. Crollo senza precedenti per il partito conservatore Gerb dell’ex premier Borissov, che in passato ha governato il Paese per oltre 10 anni. In bilico i socialisti del Bsp, che potrebbero non raggiungere la soglia di sbarramento del 4%. È l’ottavo voto in 5 anni













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