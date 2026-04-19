GIUGLIANO-BENEVENTO: 1-1. VOLPE, ALLO SCADERE, FA ESPLODERE IL DE CRISTOFARO. PUNTO D’ORO IN CHIAVE SALVEZZA

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Un pareggio arrivato in extremis, con un rigore realizzato da Volpe, che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica salvezza. Un punto conquistato in pieno recupero, quando ormai sembrava tutto perso. Ora per i tigrotti sarà decisiva la sfida di Caserta. Match non esaltante, specie nella prima frazione: il Giugliano fatica contro un Benevento già promosso in B. Segna Mignani e il primo tempo termina con il vantaggio dei sanniti. Ripresa di maggiore pathos e cuore. Il Giugliano spinge e, dopo aver fallito, due grandi occasioni, conquista un punto d’oro con un rigore di Volpe.













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