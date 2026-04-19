Vomero, via Bonito: un cumulo di rifiuti con sacchetti e materassi. Nonostante le numerose segnalazioni permane lo stato di degrado

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Dopo che già in un recente passato era stato più volte evidenziato lo stato di abbandono igienico-sanitario nel quale si trovano diverse arterie e piazze del Vomero, dove risiedono circa 45mila napoletani, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, ritorna sulla questione per segnalare, ancora una volta, la presenza, in tempi recenti, di diversi cumuli di rifiuti, a tutte le ore della giornata, che alimentano lo stato di degrado nel quale versa il popoloso quartiere del capoluogo partenopeo.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews