USA, SPARATORIA IN LOUSIANA: UCCISI 8 BAMBINI

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Otto bambini di età compresa tra 1 e 14 anni sono stati uccisi oggi in una violenta sparatoria di massa nella cittadina di Shreveport, nello Stato della Louisianan in Usa. La strage si è consumata nelle prime ore della mattinata di domenica 19 aprile 2026, intorno alle 6.00 ora locale quando almeno dieci persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco che hanno coinvolto almeno tre abitazioni della zona. Il killer scappato a bordo di un’auto è stato successivamente ucciso dalla Polizia durante un inseguimento tra le strade.













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