Bambino di 7 anni morto in piscina, si indaga per omicidio colposo

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Aperta un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sulla morte del bambino di 7 anni avvenuta sabato nella piscina di un complesso termale a Suio Terme, nel comune di Castelforte (Latina). I pm, coordinati dal procuratore capo di Cassino Carlo Fucci, sono in attesa di una prima informativa dei carabinieri e nelle prossime ore affideranno l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo del bambino. Esame necessario per chiarire le cause del decesso.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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