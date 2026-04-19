L’Iran conferma: “Non ci possono togliere il nucleare”. La reazione di Trump: “Miei negoziatori a Islamabad, domani trattative con l’Iran. Accetti o distruggeremo centrali e ponti”

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Teheran ha già richiuso Hormuz, in risposta al blocco dei porti imposto da Washington. Tre mercantili colpiti da proiettili dei pasdaran, mentre riesce a passare l’italiana Msc. “Non potete ricattarci”, avverte Trump. L’accordo è “ancora lontano”, afferma il leader iraniano Ghalibaf. Meloni conferma che Roma farà la sua parte per garantire la navigazione nella Stretto ma solo quando sarà consolidato il cessate il fuoco e dopo l’ok del Parlamento. “Israele è un grande alleato, a differenza di altri”, commenta il presidente Usa.













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