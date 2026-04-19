Calvizzano-Mugnano (il video) dell’agguato in cui pochi giorni fa è stato ferito un 30 enne

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Nel pomeriggio di giovedì, tra Mugnano e Calvizzano, si è verificata una sparatoria in pieno giorno che ha visto coinvolto un 30enne incensurato, Nicola Migliaccio, rimasto ferito. Un agguato nei pressi di un atelier di abiti da sposa, raccontato in antemprima da Terranostranews.

La sequenza dell’agguato, ripresa in un video, mostra momenti di puro terrore. Nelle immagini si vede un’auto accostare, un uomo scendere e avvicinarsi a due persone ferme accanto a una motocicletta. A quel punto, uno dei due, appoggiato alla moto, estrae una pistola e inizia a sparare, inseguendo l’uomo fino a quando quest’ultimo riesce a risalire in auto e a fuggire. Subito dopo, i due aggressori saltano sulla motocicletta e si allontanano a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.













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