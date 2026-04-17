Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. Trump, Iran pronto a consegnare l’uranio

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E’ scattata alle 23 ora italiana di ieri la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. L’aveva annunciata Donald Trump sul suo social Truth. “I due Paesi si sono incontrati martedì per la prima volta in 34 anni a Washington con il grande segretario di Stato Marco Rubio”, ha detto Trump. “E’ stato un onore risolvere 9 guerre nel mondo, questa sarà la decima”, ha aggiunto. L’Iran ha accettato di consegnare il suo uranio arricchito. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Il presidente si è anche detto pronto a volare a Islamabad in caso in un accordo fra i due paesi.”E’ molto probabile che raggiungeremo un accordo con l’Iran. Sarà un buon accordo”, ha osservato il presidente.













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