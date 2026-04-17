NAPOLI, RAPINA IN BANCA E CASSETTE DI SICUREZZA SVUOTATE. LA RABBIA DEI TITOLARI ACCORSI IN MASSA ALL’ESTERNO DELL’ISTITUTO DI CREDITO

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Sono accorsi in massa nella serata di ieri, davanti alla filiale della banca Credit Agricole rapinata a Napoli, i titolari delle cassette di sicurezza svuotate nottetempo dalla banda che si era introdotta all’interno dell’istituto di piazza Medaglie d’Oro all’Arenella dopo aver praticato un buco sul pavimento. Un assalto armato in pieno giorno con ostaggi liberati dalle forze dell’ordine.

La folla ha creato attimi di tensione. Centinaia le cassette di sicurezza trovate aperte, infatti, nella filiale.

“Vogliamo sapere quale sia l’oggetto del furto – hanno detto i clienti dell’istituto – è stato rapinato il caveau della banca con i contanti o sono state svuotate le cassette di sicurezza dei privati? Quale è il numero delle cassette aperte?”.













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