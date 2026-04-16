Forza Italia Napoli, Silvestro: “Dalle municipalità criticità importanti, ma adesso responsabilità e compattezza”

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“Nella mia qualità di Segretario Provinciale di Forza Italia Napoli, a seguito della lettera ricevuta dai Consiglieri delle Municipalità del Comune di Napoli, ho ritenuto opportuno convocare una riunione per ascoltare direttamente le istanze e le preoccupazioni emerse. Si tratta di questioni importanti, che meritano attenzione e che considero degne di essere rappresentate nelle sedi opportune. Proprio per questo, ho ritenuto necessario richiamare tutti a un senso di responsabilità in una fase particolarmente delicata per il nostro partito”. Lo dichiara a margine della riunione con i coordinatori delle municipalità di Napoli, il senatore Francesco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia Ho quindi rappresentato la necessità di rinviare ogni approfondimento interno al termine delle prossime elezioni amministrative, previste per questa primavera. Il risultato delle amministrative è infatti fondamentale per Forza Italia e impone, oggi più che mai, unità, equilibrio e compattezza. Questo rinvio non significa sottovalutare i temi posti, ma affrontarli nel momento più giusto. Sarò io stesso a farmi portavoce delle questioni emerse subito dopo il voto, portandole all’attenzione del partito con il dovuto senso di responsabilità. Con la speranza che anche gli organi interessati vogliano rispettare questa pausa, nell’interesse del partito e in considerazione della delicatezza della fase elettorale, ritengo che oggi il nostro dovere sia quello di restare uniti e concentrati sull’obiettivo comune: rafforzare Forza Italia e conseguire il miglior risultato possibile.” Conclude Silvestro.













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