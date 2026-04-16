Marano: strade da rifare, piano comunale rivisto. Lavori divisi tra Comune ed Enel, gara da 3 milioni già assegnata a un’impresa

Cambia il volto del piano di rifacimento delle strade cittadine. L’amministrazione ha infatti avviato una revisione dell’elenco degli interventi già inseriti nel cronoprogramma finanziato con 3 milioni di euro, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e ottimizzare le risorse disponibili.

Alcune arterie inizialmente previste saranno escluse: in parte perché già interessate da interventi programmati da Enel, in parte perché ritenute non prioritarie. Proprio su questo punto, nelle scorse settimane, non erano mancate polemiche legate alla presenza nell’elenco di strade dove risiederebbero esponenti politici coinvolti in vicende passate.

Parallelamente, il Comune ha avviato un’interlocuzione con i vertici Enel per coordinare gli interventi. La società energetica si occuperà di eseguire lavori su alcune strade, provvedendo poi al ripristino del manto, mentre l’ente comunale interverrà nei tratti non interessati dai cantieri, evitando così duplicazioni e sprechi.

La gara da 3 milioni di euro, le cui procedure sono state gestite da Agrorinasce – individuata come centrale di committenza dai commissari – è stata già aggiudicata in via definitiva a una ditta. Una scelta che segna una discontinuità rispetto all’impostazione della precedente giunta.

Il piano complessivo, finanziato con fondi regionali Acamir, vedrà dunque una suddivisione degli interventi tra quelli di competenza Enel e quelli a carico del Comune. L’obiettivo è accelerare i tempi, migliorare la qualità delle infrastrutture viarie e garantire una gestione più efficiente dei cantieri su tutto il territorio cittadino.