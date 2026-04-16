Marano, trionfo dell’I.C. Socrate-Mallardo alle provinciali di nuoto: studenti volano alle regionali

Grande successo per l’I.C. Socrate-Mallardo, che conquista il primo posto nella fase provinciale delle gare di nuoto, disputata presso la piscina Scandone di Napoli. Un risultato importante che consente all’istituto di accedere alla fase regionale, in programma ai primi di maggio.

Protagonisti della vittoria sono stati gli studenti e le studentesse che hanno rappresentato la scuola con impegno e determinazione. La squadra femminile era composta da Serena Ammirante (2ª A), Aurora Capuozzo (3ª E), Greta Carratore (2ª C) e Rosa Montone (2ª F). La squadra maschile, invece, ha visto la partecipazione di Bruno Di Donato (2ª C), Luigi Di Vaio (2ª A), Raffaele Iacolare (3ª B) e Vincenzo Vallefuoco (3ª E).

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Teresa Formichella, che insieme ai docenti ha seguito il percorso sportivo degli alunni. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle professoresse Nunzia Mazzocchi e Marina Strino per il lavoro svolto, così come alle famiglie degli studenti per il supporto e la collaborazione.

Un risultato che premia l’impegno della scuola e degli studenti, pronti ora a rappresentare il territorio nella prossima sfida regionale.