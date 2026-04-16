Giugliano, il 18 aprile torna “Nacchere e Tammorra”

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Mancano pochi giorni al ritorno di “Nacchere e Tammorra”: sabato 18 aprile Giugliano riscopre una delle sue tradizioni più autentiche, riportando nelle strade il ritmo della tammurriata giuglianese dopo anni di stop.

L’evento segna una ripartenza per la cultura popolare locale, grazie all’impegno dell’Amministrazione D’Alterio e dell’Assessore alla Cultura Marco Sepe, in collaborazione con le associazioni Tammurriata Giuglianese e Vecchia Tammurriata Giuglianese.

«È un progetto storico che vogliamo far ripartire e far crescere nel tempo – dichiara l’assessore Sepe – perché rappresenta l’identità e le radici del nostro territorio. Anche se questa edizione sarà più contenuta, è importante tornare a viverla insieme».

Protagoniste della giornata saranno sei paranze (D’Alterio, Mezzone, Quartarola, Pistola, Dittatore, Teresa), che sfileranno per le strade cittadine coinvolgendo l’intera comunità.

**Percorso e orari:**
Partenza ore 18:00 dalla Villa Comunale di via Primo Maggio, con passaggio per via degli Innamorati, via Licante e via Aniello Palumbo. Sosta in piazza Gramsci con incontro con i devoti della Madonna dell’Arco, quindi proseguimento lungo via Roma e conclusione in piazza Matteotti con esibizione finale.

Ad animare il pomeriggio anche l’artista Fabio Viglione.

Il ritorno di “Nacchere e Tammorra” rappresenta un segnale concreto di valorizzazione delle tradizioni e di ritrovata partecipazione della comunità.


Con viva preghiera di pubblicazione. 

Distinti saluti

 

On Mon, Mar 30, 2026 at 4:31 PM Nacchere e Tammorra Giugliano <nacchereetammorra@gmail.com> wrote:
Torna a Giugliano l’evento “Nacchere e Tammorra”: una tradizione che rivive grazie all’impegno condiviso di istituzioni e territorio

Dopo anni di stop, Giugliano si prepara a riabbracciare una delle sue espressioni culturali più autentiche: l’evento “Nacchere e Tammorra” torna finalmente ad animare le strade della città, restituendo centralità alla tradizione della tammurriata giuglianese.
La manifestazione rinasce grazie all’impegno dell’Amministrazione D’Alterio e dell’Assessore alla Cultura Marco Sepe, in collaborazione con le due associazioni Tammurriata Giuglianese e Vecchia Tammurriata Giuglianese, rappresentata da Domenico Pennacchio e Francesco D’Alterio. Un lavoro sinergico che ha permesso di ricostruire un evento identitario profondamente radicato nella storia e nella cultura locale.

Protagoniste della giornata Sabato 18 aprile saranno 6 paranze (D’Alterio, Mezzone, Quartarola, Pistola, Dittatore, Teresa), che si esibiranno lungo un percorso pensato per coinvolgere l’intera comunità. La sfilata prenderà il via alle ore 18:00 dalla Villa Comunale di via Primo Maggio, per poi proseguire attraverso via degli Innamorati, via Licante e via Aniello Palumbo. È prevista una sosta in piazza Gramsci, dove avverrà l’incontro con i devoti della Madonna dell’Arco, momento di grande valore simbolico e spirituale. Il corteo continuerà poi lungo via Roma, per concludersi con l’esibizione finale sul palco allestito in piazza Matteotti.

Ad accompagnare il pubblico fin dal pomeriggio sarà l’artista Fabio Viglione, che contribuirà a creare un’atmosfera di festa e partecipazione.

“Siamo soddisfatti di riportare questa tradizione al centro di Giugliano – dichiara l’Assessore alla Cultura Marco Sepe –. Si tratta di una piccola ripartenza, ma non è stato facile rimettere insieme un’organizzazione che si era persa nel tempo, anche perché negli ultimi anni le paranze si sono mosse autonomamente con altri enti e comuni. L’intenzione è quella di implementare di anno in anno questa iniziativa, profondamente legata alle radici giuglianesi”.

Il ritorno di “Nacchere e Tammorra” rappresenta dunque non solo un evento culturale, ma un segnale concreto di rinascita e valorizzazione delle tradizioni popolari, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e identità della comunità. Giugliano è pronta a riscoprire il ritmo della sua storia.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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