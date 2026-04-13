MARANO. XXVI Concorso Antonio ed Anna Aschettino, primo premio

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Le bambine e i bambini dell’I. C. Socrate Mallardo di Marano (plesso Mallardo) hanno vinto il primo premio al XXXVI Concorso “Antonio ed Anna Aschettino”, organizzato dall’AIAP – Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Napoli.

Il Presepe è stato esposto negli uffici dell’Assessorato, a Palazzo San Giacomo: l’opera è stata premiata “per la sua forza rappresentativa della brutalità della violenza della guerra e la presenza del Bambino Gesù è simbolo del salvatore di tutti i bambini del mondo”.

La presenza di un’opera oggi così dirompente per i nefasti eventi di guerra sparsi nel mondo sarà da pensiero di riflessione sul valore della pace e soprattutto sulla grande responsabilità che abbiamo verso i ragazzi di garantire un futuro di pace e serenità per il loro armonico sviluppo.

L’opera degli alunni della Socrate-Mallardo è un monito per noi adulti per la costruzione di un futuro senza violenza, nel rispetto di sé stessi e degli altri in condivisione con la diversità, quale valore aggiunto.