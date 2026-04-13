Trump critica il Papa e posta un’immagine su Truth dove compie un miracolo

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Il presidente americano Donald Trump ha affermato di non essere “un grande fan” di papa Leone XIV, che il giorno prima aveva pronunciato un discorso molto duro contro la guerra, e si è lanciato in una violenta invettiva contro di lui sui social network.

“Non sono un grande fan di papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta contro la criminalità”, ha dichiarato Trump ai giornalisti alla base militare di Andrews, nel Maryland.

Poco dopo, il presidente americano ha pubblicato un lungo messaggio sul suo social Truth, accusando Leone XIV di sostenere il programma di armamento nucleare iraniano, di essersi opposto all’operazione militare americana in Venezuela a gennaio e di incontrare simpatizzanti dell’ex presidente democratico Barack Obama, tra le altre cose.













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